朝のドル円は150円30銭台＝東京為替 ドル円は週末の自民党総裁選を受けた円安に150円40銭台まで上昇した後、NY朝にかけて149円台に伸び悩みを見せたが、その後再び150円台をしっかりとつける展開に。 USJDPY 150.32