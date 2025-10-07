【日本】 景気動向指数（速報値）（8月）14:00 予想107.0前回106.1（景気先行指数) 予想113.0前回114.1（景気一致指数) 【ユーロ圏】 ドイツ製造業新規受注（8月）15:00 予想1.3%前回-2.9%（前月比) 予想2.9%前回-3.4%（前年比) 【カナダ】 国際商品貿易（8月）21:30 予想-57.0億カナダドル前回-49.4億カナダドル（国際商品貿易) Ivey購買部協会指数（9月）23:00 予想N/A