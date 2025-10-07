2泊3日で関西を訪問中の天皇皇后両陛下は3日目の6日、大阪・関西万博を訪問し、「いのちの未来」などを視察されました。【映像】初公開時の夏目漱石アンドロイド両陛下は大阪・関西万博を訪問し、30以上の国連機関が協力して出展している「国連パビリオン」や、5つの国際機関による「国際機関館」などを視察されました。人間とアンドロイドが共存する世界を表現したパビリオン「いのちの未来」では、ロボット工学の第一人者