女優の葵わかな（27）が7日までに自身のインスタグラムを更新。自身の「ラッキーカラー」のワンピース姿を披露した。葵は「イベントの時のスタイリングです秋めいてきた〜」とし深い緑のロングワンピースを着た自身がほほえんだ写真を投稿。「自覚なかったけど皆さんのコメントで気づいた、緑えらびがち！ラッキーカラーand好きな色でえらびがち！！」とつづった。フォロワーからは「ワンピース素敵ですこれからはお衣