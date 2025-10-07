「ナ・リーグ・地区シリーズ、フィリーズ−ドジャース」（６日、フィラデルフィア）５回戦制（３戦先勝）の第２戦が行われ、ドジャース・大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。第１戦に続き初回の第１打席は三振に倒れた。カウント２−２からの５球目。１４５キロのチェンジアップをファウルして自打球を足に当てた大谷。続く６球目は同じく外角１４５キロのチェンジアップを自信を持って見送ったが、球審のストライクのコ