今回は、小学校の同窓会で、自分をかつていじめた男子に言い寄られたエピソードを紹介します。笑顔で話しかけられ…「小学6年生の頃、クラスの男子3人組からいじめられていた私。ただ中学受験をして私立中に進学したので、その男子たちからは離れられましたが……。そしてその15年後、小学校の同窓会が開催され、幹事の友人に誘われて仕方なく出席することに……。しかし同窓会には、私をいじめた男子たちがいた上に、『久しぶり〜