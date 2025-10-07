齊藤京子とヒコロヒーが、トーン低めの“ヘンテコトーク”を繰り広げる『キョコロヒー』。10月からは60分番組にパワーアップし、月曜深夜の「ドリームエンタ」枠で3週に1回放送されている。枠移動後の初回となる10月6日（月）の放送では、『あのちゃんねる』に出演中のあのちゃんがゲストとして登場し、MC2人が“あのちゃんを体験する”企画が行われた。【映像】ヒコロヒー、テレビでまさかの「セフレに連絡しちゃう」発言！この企