健康診断などで「便潜血検査が陽性です」と言われると、大腸がんを心配する人も多いでしょう。しかし、必ずしもがんとは限らず、痔や炎症性腸疾患など、ほかにも原因は様々です。そこで、「池袋ふくろう消化器内科・内視鏡クリニック 東京豊島院」の柏木先生に、便潜血検査が陽性だと見つかる可能性がある疾患について解説していただきました。 監修医師：柏木 宏幸（池袋ふくろう消化器内科・内視鏡クリニック 東京豊島院）