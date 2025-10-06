「シュウ ウエムラ（shu uemura）」が、2025年「アーティスト イン」プロジェクトに、今年芸歴25周年を迎えた歌舞伎俳優の尾上右近を起用した。同ブランドのアイコニッククレンジング「アルティム８∞ スブリム ビューティ クレンジング オイルｎ」（450mL 1万5400円、150mL 6270円）や、自身のクレンジングについて語った。 【画像をもっと見る】 アルティム8∞ スブリム ビューティ クレンジング オイルｎは、過酷な環境下で