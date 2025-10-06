「『着る』漫画家による仏の世界展」のポップアップが、三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルスで開催される。期間は10月13日から19日まで。 【画像をもっと見る】 「『着る』漫画家による仏の世界展」は、東日本大震災の復興支援を目的として、2013年に当時の漫画家協会会長 小島功の呼びかけにより開催された「漫画家による仏の世界展」に出品された作品を、アパレルアイテムとして販売するプロジェクト。展