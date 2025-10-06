「ここのがっこう（coconogacco）」出身のデザイナー林ひかりが初の個展を中目黒のギャラリー「光婉 by SOLADE」で開催する。開催期間は10月7日から9日まで。入場料は無料。 【画像をもっと見る】 2002年、神奈川県で生まれた林は、2023年の大学在学中にここのがっこうを受講。「チカ キサダ（Chika Kisada）」の2026年春夏コレクションにコラボレーターとして参加し、Tシャツを解したドレスや、バレエダンサーの筋肉の作りや