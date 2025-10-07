「彼の野球への意識は、プロの先発ローテクラスと遜色ないですよ」１年前、Hondaの投手コーチを務めていた木村龍治さん（現・巨人スカウト）が語っていた言葉が、頭から離れない。木村さんは巨人で中継ぎ投手として活躍した元プロ投手であり、指導者としてもプロ・アマをまたにかけて実績がある。社会人５年目を迎えたHondaの片山皓心photo by Kikuchi Takahiro【入社５年目の完全復活】木村さんの言う「彼」とは、当時大卒