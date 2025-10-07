連載第70回サッカー観戦7500試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7500試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。チリで行なわれているＵ−20ワールドカップで日本代表が奮闘。グループリーグを戦った「エスタディオ・ナシオナル」は、後藤氏も過去に訪れたことのある歴史深いスタジアムです。【日本は３戦全勝でグループ