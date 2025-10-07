7日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比400円高の4万8590円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 49250.50円ボリンジャーバンド3σ 48590.00円7日夜間取引終値 47944.76円6日日経平均株価現物終値 47703.27円ボリンジャーバンド2σ 46545.00円一目均衡表・転換線 46466.00円5日移動平均 46156.03円ボリンジャーバンド1σ 4520