7日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比20.5ポイント高の3257.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 3264.53ポイントボリンジャーバンド3σ 3257.50ポイント7日夜間取引終値 3226.06ポイント6日TOPIX現物終値 3220.64ポイントボリンジャーバンド2σ 3176.74ポイントボリンジャーバンド1σ 3171.00ポイント一目均衡表・転換線