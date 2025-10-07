秋の大祭「長崎くんち」が7日朝に開幕し、今年は6つの踊町が演し物を奉納します。 シャギリの音が響き渡る諏訪の森。 7日に開幕した長崎くんちは、秋晴れの気持ちのいい朝となりました。 その幕開けを飾る一番町は、新橋町。 傘鉾には朱塗り花台や鹿が配されています。 このあとコミカルな「阿蘭陀万歳」が奉納されます。 「長崎くんち」に合わせ長崎市内では、7日から交通規制が行われます。 7日のお下りに合わ