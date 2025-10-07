ツキノワグマの目撃が相次ぐ東京都奥多摩町で３日、クマによる人身被害防止のための講習会が開かれ、約５０人の町民がクマ対策の３原則などを学んだ。町によると、町内ではツキノワグマの目撃情報などが、今年度は８月下旬の段階で約８０件寄せられている。同月２３日には、町内の大丹波川で渓流釣りをしていた男性が背後から襲われ負傷した。クマによる人的被害は２０１９年以来という。講習会では、危険生物対策などを研究