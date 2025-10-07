タレントの布川敏和（60）が、8日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】60歳になった元アイドル渋い雰囲気のイケオジに 往年のアイドルグループ「シブがき隊」の“フッくん”も今年8月で60歳に。10代の頃から布川を知る黒柳徹子は、布川が還暦を迎えたことに驚きを隠せない。誕生日は娘や孫たちが祝ってくれた。現在は3人の孫をもつ“じいじ”でもある。孫の祝い事に