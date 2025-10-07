奈良県立奈良南高校（奈良県大淀町・吉野町）が、2026年度より宮大工を育成する「伝統建築科」を新設する。 【写真】ノミを持つ手も真剣そのもの！興味を持つ生徒は男女問わず 学校の魅力向上のため次年度入学生より学科の再編と新学科の設立を行い、これまであった「建築探究科」「森林・土木探究科」の内容をさらに特化した「伝統建築科」を新設。県内には歴史的文化財など多くの寺社があり、修理・保存・建設等に関わる機関・