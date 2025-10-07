福岡県芦屋町の航空自衛隊芦屋基地で、年に1度の航空祭が開かれました。イベントには全国から家族連れや航空ファンが詰めかけました。その人気のワケとは。 ■吉原美樹記者「音や振動を間近で感じることができます。大迫力です。」大空を舞台に華麗な技を次々と披露するアクロバット飛行チーム。大きなレンズを構えたカメラマンたちは、迫力ある1枚を狙って空を舞う航空機にカメラを向けていました。 ■パイロット「応