累計150万部突破の「三河雑兵心得」（双葉文庫）では徳川家康の天下取りを足軽の視点から、26万部突破の「北近江合戦心得」（小学館時代小説文庫）では豊臣秀吉の天下取りを浅井家の忠臣の視点から描き、時代小説界に確固たる地位を築いた井原忠政氏。待望の新シリーズ「真田武士（もののふ）心得」（文春文庫）がいよいよ刊行、「井原戦国三部作」が幕を開ける。【写真】この記事の写真を見る（4枚）家康、秀吉に続き、なぜ井