〈【第2回】「スーパーマンは主人公にしない」井原忠政が“異端児”鈴木右近を選んだ理由〉から続く「三河雑兵心得」の徳川家、「北近江合戦心得」の豊臣家に続き、「真田武士心得」では真田家をテーマに選んだ作家・井原忠政氏。今シリーズに通底するテーマは「仁義」や「忠義」ではないと語る。では、最新作を通して本当に描きたかったこととは何か。【写真】この記事の写真を見る（3枚）◆◆◆著者の井原忠政氏――シリーズのタ