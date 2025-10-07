【スターリング共同】英北部スコットランドのスターリング大で6日、原爆の被害を伝える「ヒロシマ・ナガサキ原爆展」が始まった。長崎市の国立長崎原爆死没者追悼平和祈念館が主催。原爆投下後の広島と長崎の様子や、重いやけどを負った人の写真などが展示され、訪れた学生らが真剣な表情で見つめていた。被爆2世の野瀬弘志館長（67）は開会のあいさつで「展示を通して核兵器の実態を知ってほしい。長崎を最後の被爆地にしなけ