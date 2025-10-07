前橋市の小川晶市長（４２）が既婚の男性職員とホテルに１０回以上行っていた問題で、小川市長は６日、発覚後初の定例記者会見を開き、進退については「現段階ではお答えできない」と明言を避けた。市議会が３日に提出した、進退を速やかに示すよう求める申し入れ書に対しては「できるだけ早く、自分の責任の取り方についてお伝えしたい」と強調。ただ、「反省も含めて考える時間をいただきたい」と表明時期も明らかにしなかっ