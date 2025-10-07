4度目となる米朝トップの直接会談は実現するか（写真は2019年6月30日、南北軍事境界線にある板門店で握手するトランプ大統領と金正恩総書記＝AP／アフロ）トランプ米大統領と北朝鮮の金正恩総書記が年内の直接会談を模索している。その背景には、中国・ロシア・北朝鮮の“新三国同盟”の結成とも言える流れを受け、米朝双方で旧来の交渉チームが再結集している事実がある。非核化や拉致問題の解決など数々の課題が残る中、米朝再