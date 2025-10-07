関西の変なホテル5軒は、「ミャクミャクコラボルーム」「ミャクミャクコラボルームプレミア」の実施期間を2026年1月3日まで延長する。客室の壁に「ミャクミャク」と各ホテルの立地する地域の観光地をデザインし、「ミャクミャク」柄のベッドカバーを設置した。公式ライセンス商品である「ミャクミャク」のぬいぐるみ、書籍、けん玉、マグカップ、アクリルスタンドを用意している。対象施設は、変なホテル大阪 なんば、大阪 心斎橋