性にかかわる数千年の歴史を掘り起こし、中国文化不変の根本原理を明らかにした、オランダの“鬼才”R・H・ファン・フーリックによる『古代中国の性生活』。そこには、性のマニュアル、後宮の女性たちへの務めから、皇帝・諸侯たちによる性のモラル崩壊、纏足の風習、妓女との付き合い方まで、めくるめくエピソードがちりばめられています。ここでは、古代中国人の性愛と生殖にかかわる基本的な考え方について見ていきましょう。性