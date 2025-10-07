2026年W杯を世界最速で突破した日本代表。今月14日には王国ブラジルを招いて、親善試合を戦う。そのブラジル代表にはアリソン（リヴァプール）とエデルソン（フェネルバフチェ）という世界的守護神が2人いるが、今回は負傷のためにともに不在。そうしたなか、ブラジルサッカー連盟公式サイトによれば、ブラジル代表GKベントは、日本についてこう語っていたそう。「昨シーズンのアジアチャンピオンズリーグで日本チームと対戦する機