消化器関連で、とりわけ重要なのが内視鏡を使った検査・治療であることは言うまでもない。信頼できる、歴史と実績をもつ病院はどこにあるのか。前編記事【大学病院、顔負け…小さくても最高の医療が受けられる「あなたの街のいい病院」の実名「87ヵ所」ここだけでお教えします】より続く。内視鏡センターの伝統を復活させた池袋西口病院の内視鏡検査の実施件数は、サテライトクリニックを含めると年間4万件近いというから驚きだ。