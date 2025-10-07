10月7日（火）の天気は下り坂です。北海道、西日本などの朝には日が差している地域も次第に雲が広がってきます。夕方には雲が厚くなり、一部地域では雨が降り出すところもありそうです。お帰りが遅くなる予定の方は折りたたみ傘があると安心です。晴れ間のある西日本では日中の気温が３０度前後まで上がり、真夏並みの暑さとなる地域があります。東日本では日差しが少なく北寄りの風が吹き続けるため、昨日より５度前後下がり、い