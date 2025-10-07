列車同士が衝突し脱線した事故で、運転を見合わせていた東急・田園都市線が7日未明、ようやく運転を再開しました。【映像】事故現場の様子5日午後11時過ぎ、川崎市の東急・田園都市線で、梶が谷駅に向かう上りの普通列車が停車していた回送列車に衝突しました。東急電鉄などによりますと、衝突された回送列車は所定の位置より手前で停止していたため、普通列車がぶつかりました。運輸安全委員会の事故調査官による調査は6