ドジャースの大谷（左）とヤンキースのジャッジ専門誌ベースボール・アメリカは6日、今季の米大リーグの年間最優秀選手にヤンキースのジャッジを選んだと発表した。ジャッジは2年連続の受賞で、大谷翔平（ドジャース）の3度目の選出はならなかった。ジャッジは今季、打率3割3分1厘でア・リーグ首位打者を獲得し、53本塁打、114打点、出塁率4割5分7厘をマークした。この表彰は1998年に始まり、大谷は2021年と23年に選ばれていた