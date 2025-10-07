言葉と世界は、再発見に満ちている。芥川賞候補作家、グレゴリー・ケズナジャットさんの群像Webでの連載をまとめた初エッセイ集『言葉のトランジット』が発売され、話題を呼んでいます。著者にとってはじめての連載執筆を振り返ったエッセイを、「群像」2025年10月号より再編集してお届けします。旅先で、日常で、物語を拾い上げる二〇二三年の春に「群像Web」の連載エッセイの依頼を受けた。当時はデビューして二年目で、すでに何