韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「잘 나가다（チャル ナガダ）」の意味は？「잘 나가다（チャル ナガダ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、自信満々な様子を表した言葉です。「잘 나가다（チャル ナガダ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールし