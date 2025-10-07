Z世代の半数「子どもがほしくない」2023年にBIGLOBEが全国の18歳から25歳までの男女500人を対象に実施した「子育てに関するZ世代の意識調査」において、「将来、子どもがほしくない」と答えたZ世代が45.7％にのぼったという調査結果が当時世間を騒がせた。かねてよりZ世代の恋愛離れや子育て観が注目を集めてきたが、先日Xでは、Z世代が抱く特有の価値観について言及した一般人の下記のポストが、7.9万“いいね”を獲得し、大きな