高市早苗候補（64歳）が、10月4日に行われた自民党総裁選で、他の4候補を破って勝利。来月に結党70周年を迎える自民党で初めてとなる女性総裁（第29代）に就任した。また、今月中旬に予定される国会の首班指名を経て、初めての女性首相（第104代）に就任することが見込まれている。日本のマスコミは、「『ガラスの天井』を打ち破った」と、大々的に報じた。「中国ウォッチャー」の私としては、この間、中国が自民党総裁選挙をどう