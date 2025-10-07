本来は長谷川博己が出るはずが民放キー局のゴールデン・プライム（GP）帯で放送される連続ドラマが、いよいよスタートする。10月期の連ドラは沢口靖子（60歳）の主演作をはじめ、「フジテレビの作品が高い評価を受けそう」（テレビ誌ライター）だという。「中居正広（53歳）と元フジの女性アナウンサーとの間に起きたトラブルに端を発し、フジは苦境に追い込まれました。しかし、最近ではスポンサー問題が少しずつ緩和してきている