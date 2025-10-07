◆米大リーグ地区シリーズ第２戦フィリーズ―ドジャース（６日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が６日（日本時間７日）、地区シリーズ第２戦の敵地・フィリーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、プレーボール直後の１回表先頭の１打席目は大ブーイングの中打席に入り、見逃し三振に倒れた。第１戦の１打席目から１四球を挟んで５打数連続三振となっ