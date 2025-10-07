“50代女性”と聞いて、どんなことを想像するだろう。30代で出産をしていたら、子育てが一段落するころかもしれない。同時に親の介護が始まったり、自身の体調にも変化を感じる人もいるだろう。そして大切な家族や友人を失う経験をしている人は決して少なくない。若いころとは人生で起きる出来事が明らかに異なってくる。しかし、どんなに大変な出来事が起ころうとも、常に前向きで、日々の生活に笑いを見出そうとする女性がいる。