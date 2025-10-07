この漫画は、著者・音坂ミミコ(@otosakamimiko)さんの友人・三重崎一家が念願だったマイホームを手に入れるも、妻・ハルミが見栄のために散財してしまい、わずか数年でマイホームを手放すまでを描いています。「あの人のような暮らしがしたい」という気持ちは自分が頑張る原動力にもなるので一概に「悪い」なんて言えませんよね。ただ、誰かの生活をうらやむだけでむやみに追いかけてしまうと自分の「現在地」を見失っ