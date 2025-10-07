好調なチームの流れに、軍師も乗った。「大和証券Mリーグ2025-26」10月6日の第1試合はEX風林火山・勝又健志（連盟）が今期初トップ。接戦で迎えたオーラス、追い上げを図る赤坂ドリブンズ・鈴木たろう（最高位戦）から、親跳満を打ち取った。【映像】豪快な決定打！勝又健志、親跳満が炸裂した瞬間この試合は東家からたろう、KADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）、EARTH JETS・HIRO柴田（連盟）、勝又の並び。いずれも今期