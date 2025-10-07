アメリカのトランプ大統領は、自民党の総裁に選ばれた高市早苗氏について、「深い知恵と強さを持った人物だ」と評価しました。【映像】トランプ大統領のSNS投稿内容トランプ大統領は6日、自民党の高市新総裁について、「日本は初の女性の首相を選出した。非常に尊敬される人物で、深い知恵と強さを兼ね備えている。日本国民にとって喜ばしいニュースだ」と自身のSNSに投稿しました。高市氏は10月中に召集される臨時国会で総