プロ野球・巨人の岡本和真選手が、リチャード選手の存在について語りました。リチャード選手は以前、岡本和真選手の存在について「心の支え」と表現。これを聞くと、岡本選手は「アイツはみんなにそれ言ってるんで。先輩を気持ちよくさせるのが上手なんでアイツ。僕はそういうのにはだまされない」と笑顔を見せます。最終戦セレモニーでもそばに寄り言葉を交わすなど、普段から仲のよい姿を見せている岡本選手とリチャード選手。2