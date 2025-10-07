近年「カスタマーハラスメント（カスハラ）」に関する相談件数は、ハラスメント全体で唯一増加傾向です。日本では「お客様は神様」という価値観が根強く、サービスに対する期待が過度に高まりがちです。その結果、接客現場では理不尽な要求や暴言にさらされるケースが後を絶ちません。【写真】大手エアラインCAから芸能界へグラビア美女がスレンダーボディで魅了そんな中、空港でGS(グランドスタッフ、地上旅客職）として働くゲ