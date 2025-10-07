株式会社インディードリクルートパートナーズ（東京都千代田区）は、日本の就業観の変化について調べた「グローバル就業意識調査2025」の分析結果を発表しました。同調査によると、日本人における「仕事の重要度」は米国や中国といった主要国の中で最低水準であることがわかりました。重要度が低い背景にはどのようなことがあるのでしょうか。【グラフ】「人生における仕事の重要度」の諸外国との比較を見る調査は、日本、米国、中