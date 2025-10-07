「また家を買ってしまった。お値段1000円」。一軒家の写真とともにSNS上に綴られた不動産投資家の投稿が、注目を集めている。一軒家は広島県内にあり、屋根瓦が印象的な昔ながらの木造2階建て住宅。なぜ、この物件はこれほどまでに安いのか。そして、どんな人たちが賃貸するのだろう―。【写真】購入した物件はこんな風にリフォームしていきます儲ける仕組みづくり投稿したのは、広島県在住の34歳男性で、X名・ヨッシー工務店さん