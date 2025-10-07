＜エプソン・ツアー選手権最終日◇5日◇インディアン・ウェルズGL セレブリティC（カリフォルニア州）◇6626ヤード・パー72＞米国女子下部エプソン・ツアーは2025年の全競技が終了した。ポイントランキング5位でシーズンを終えた原英莉花が、来季の米女子ツアー出場資格を獲得。“昇格”が確定した。【写真】おめでとう！ ツアーカードを手にする原英莉花たちランキング上位15人が来季のツアーカードを獲得。1〜10位は「カテゴリ