愛知県津島市で5日、信号待ちの車の運転手が頭をハンマーで殴られた殺人未遂事件で、63歳の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは津島市の無職・瀧野定之容疑者(63)です。瀧野容疑者は5日午後4時半すぎ、津島市古川町の交差点で、車で信号待ちをしていた運転手の男性(23)の頭をハンマーで1回殴り、殺害しようとした疑いが持たれています。男性は頭にケガをする軽傷です。瀧野容疑者は乗って