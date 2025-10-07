ヤンキースのアーロン・ジャッジ（33）が「ベースボールアメリカ誌」の2025年の年間最優秀選手に選出された。理由は打率.331/出塁率.457/長打率.688がすべてMLBでトップであること。OPSも1.144でもちろんトップである。打率・出塁率・長打率の3部門すべてでMLBトップに立つことは極めて稀。この“スラッシュ三冠”をシーズンで達成したのは、第2次世界大戦後ではわずか6人目だ。過去の達成者は1957年のテッド・ウィリアムズ、1