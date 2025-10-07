公開された、五輪マークとセガのゲーム人気キャラクターがコラボレーションした画像（IOC提供）【ミラノ共同】国際オリンピック委員会（IOC）は6日、ゲーム大手セガと複数年のライセンス契約を結んだと発表した。五輪マークとゲーム人気キャラクター「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」がコラボレーションし、青、黄、黒、緑、赤の五輪の色に染まったソニック・ザ・ヘッジホッグが走る様子など3種類の画像が公開された。今後、関連